Наемники российской частной военной компании "Вагнер" устроили захват объекта по добыче золота, который недавно был запущен в Центральноафриканской Республике. Действия "вагнеровцев" привели к смерти девяти граждан Китая и ранению еще двух человек.

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Сперва в преступлении обвинили коалицию повстанцев, однако позже они свою вину исключили, заявив, что к насилию причастны российские наемники из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Нападение произошло утром 19 марта, всего через несколько дней после того, как боевики похитили трех граждан Китая на западе страны недалеко от границы с Камеруном. Это в свою очередь побудило президента Фостена-Арканжа Туадеру спланировать поездку в Китай, чтобы успокоить инвесторов.

Штурм золотого рудника Чимболо начался около 5 часов утра, когда боевики одолели охрану и открыли огонь. Тела жертв были доставлены в столицу ЦАР Банги. Местные власти заявили, что преследуют нападавших, но отказались от дальнейших комментариев. Жители заявили, что насилие было последним инцидентом, подорвавшим доверие к силам безопасности страны.

По словам местных жителей, правительству Центральноафриканской Республики трудно доказать свою способность защищать граждан страны и иностранцев, проживающих в ЦАР.

Поддерживающий действующую администрацию президента Ансельм Банге назвал нападение на китайских бизнесменов актом "неописуемой трусости". Он добавил, что такие зверства наемников не только замедлили экономический рост страны, но и теперь ставят под угрозу основы развития.

Напомним, добыча нефти, газа, алмазов и золота в Судане, Сирии и других странах принесла основателю российской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину более 250 млн долларов дохода с 2018 года. Причем даже несмотря на многолетние западные санкции против него.

К слову, целями добычи "Вагнером" золота в Судане является незаконное пополнение российских золотовалютных резервов и смягчение эффекта экономических санкций Запада на российскую экономику. Потенциально добыча может увеличить золотой запас РФ на 130 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные официальные лица США обеспокоены ростом активности российской частной военной компании "Вагнер" в Сербии и странах Африки. Агрессор продолжает использовать эту организацию для проведения операций влияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, США зачислили частную военную компанию "Вагнер" к субъектам, вызывающим особую обеспокоенность. Такие меры предприняты для защиты ценностей и интересов по защите национальной безопасности и продвижению прав человека во всем мире.

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