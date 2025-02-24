'Надо выйти из рецессии': Мерц сообщил, когда сформирует новое правительство Германии

Лидер немецкой консервативной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц, который, вероятно, станет новым канцлером Германии, хочет начать переговоры о формировании коалиции не позже, чем через восемь дней. Он планирует сформировать правительство до 20 апреля.

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Об этом Мерц сказал в эфире немецкого телевидения в воскресенье, 23 февраля, передает n-tv.de. Он добавил, что будет вести переговоры со всеми партиями.

"После выборов в Гамбурге настало время для интенсивного диалога друг с другом. Я надеюсь, что мы завершим формирование правительства позднее всего до Пасхи", – сказал политик.

Лидер ХДС отметил, что если бы было сформировано двухпартийное коалиционное правительство, все могло бы развиваться быстрее. Также Мерц отметил, что будет вести переговоры со всеми возможными политическими партиями демократического центра.

"Мы уже третий год находимся в рецессии, и мы должны из нее выйти", – уточняет Мерц.

В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Граждане страны избрали членов Бундестага, которые, в свою очередь, должны проголосовать за нового канцлера.

Экзитполы говорят о первенстве консервативного ХДС, лидер которого Фридрих Мерц – вероятно, следующий канцлер ФРГ – уже объявил о своей победе. Нынешний глава правительства Олаф Шольц признал поражение, поскольку его левоцентристская Социал-демократическая партия Германии, по всей вероятности, займет третье место. А на второе вышла ультраправая партия Альтернатива для Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп поздравил Фридриха Мерца и консерваторов Христианско-демократического союза ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Германии. В то же время будущий канцлер ФРГ заявил, что Соединенным Штатам "относительно безразлично будущее Украины" и Европе необходимо получить настоящую независимость от Америки.

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