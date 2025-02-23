Выборы в Германии: Мерц объявил о победе, Шольц поздравил его. Первые результаты

23 февраля Германия провела досрочные выборы в Бундестаг. Экзитполы говорят о первенстве консервативного Христианско-демократического союза, лидер которого Фридрих Мерц – вероятно, следующий канцлер ФРГ – уже объявил о своей победе.

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Нынешний глава правительства Олаф Шольц признал поражение, поскольку его левоцентристская Социал-демократическая партия Германии, скорее всего, займет третье место. А на второе вышла ультраправая партия Альтернатива для Германии – показав лучший результат за свою историю. Об этом говорят опросы избирателей, проведенные немецкими вещателями ARD и ZDF.

В 18:00 по местному времени (в 19:00 по Киеву) в стране закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. Данные экзитполов на 20:00 и 19:55 (по местному времени) такие:

– Христианско-демократический союз ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом – 28,9%(опрос ARD) / 28,4% (опрос ZDF);

– Альтернатива для Германии (АдГ) во главе с Алис Вайдель – 19,9% / 20,1%;

– Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца – 16,2% / 16,3%;

– Партия "Зеленых" во главе с бывшим вице-канцлером Робертом Хабеком – 13% / 12,4%;

– "Левые" – 8,5% / 8,8%;

– Свободная демократическая партия Германии (СвДП) – 4,9% / 5%;

– Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) – 4,8% / 5%.

Другие кандидаты набрали меньше 5% (всего в досрочных выборах в Германии участвовали 29 политических партий, из них 10 – во всех 16 федеральных землях).

По данным экзитполов, явка избирателей составила 84% – это самый высокий показатель с 1990 года.

Еще один рекорд этих выборов связан с результатами Социал-демократической партии. Политсила под руководством канцлера Шольца достигла исторического минимума поддержки, показав худший результат для СДПГ за 135 лет.

Глава правительства в воскресенье вечером в Доме Вилли Брандта в Берлине назвал это "горьким результатом выборов для Социал-демократической партии". По словам Шольца, об этом необходимо "заявить ясно и недвусмысленно", передает Bild.

Канцлер поздравил Мерца с победой. Тем временем сопредседатель СДПГ Саския Эскен поблагодарила Шольца за его усилия в предвыборной кампании. "Ты сражался как лев", – сказала она лидеру политсилы на сцене федеральной штаб-квартиры СДПГ.

"Мы – ХДС и ХСС – победили на этих федеральных выборах. Спасибо за доверие, которое вы оказали нам и мне. И в этом контексте я хотел бы сказать слова уважения нашим политическим конкурентам.

Теперь мы быстро выполним поручение нашего правительства, потому что мир ждать не будет. Он также не ждет длительных коалиционных переговоров и обсуждений. Теперь мы должны как можно скорее снова обрести способность действовать", – отреагировал на предварительные результаты Мерц.

Как ранее писал OBOZ.UA, Фридрих Мерц активно поддерживает Украину и даже выступает за членство нашей страны в НАТО. Политик также обещал, что в случае избрания среди его стратегических приоритетов будет справедливое прекращение войны и поддержка Киева.

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