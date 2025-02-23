Трамп поздравил консерваторов Германии с победой, а Мерц раскритиковал США из-за Украины

Президент США Дональд Трамп поздравил Фридриха Мерца и консерваторов Христианско-демократического союза ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Германии. В то же время будущий канцлер ФРГ заявил, что Соединенным Штатам "относительно безразлично к будущему Украины" и Европе необходимо получить настоящую независимость от Америки.

Видео дня

После публикации статистики экзитполов 23 февраля стало понятно, что ХДС/ХСС во главе с Мерцом будут победителями голосования. После этого – то есть еще до официальных результатов – Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что консервативная партия лидирует "на очень больших и долгожданных выборах" в ФРГ.

"Как и в США, народ Германии устал от нездоровой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала в течение лет", – считает он.

Американский президент добавил, что это "большой день" для Германии и Соединенных Штатов "под руководством джентльмена по имени Дональд Трамп". "Приветствую всех – впереди много побед!" – подытожил он.

Тем временем лидер Христианско-демократического союза заявил своим однопартийцам и выборцам, что его "абсолютный приоритет" – это достижение независимости от США. Более того, он обвинил представителей Вашингтона во вмешательстве в немецкие выборы, сравнив это с манипуляциями России.

"Из последних заявлений, сделанных на прошлой неделе, становится понятно, что США относительно безразличны к будущему Украины", – раскритиковал он Вашингтон.

Мерц подчеркнул, что шаг за шагом стоит укреплять Европу, чтобы не зависеть от Соединенных Штатов.

Кстати, в штабе партии Мерца, празднуя победу, смотрели пресс-конференцию Владимира Зеленского. Этот момент попал на видео:

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным опросов избирателей, проведенных немецкими вещателями ARD и ZDF, Христианско-демократический союз ХДС/ХСС набрал примерно 29% голосов. Детальнее о предварительных результатах читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!