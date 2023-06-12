'Надо восстановить авторитет организации': в США задумали реформу Совбеза ООН – WP

В администрации американского президента Джо Байдена якобы разрабатывают план масштабной реформы Совета Безопасности ООН. Чиновники в США хотят, чтобы такая инициатива восстановила авторитет этого международного института, который стал объектом постоянной критике на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом сообщило издание The Washington Post. Как отмечается, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд уже начала консультации с дипломатами из 193 государств-членов организации.

В США задумали добавить в Совбез ООН еще шесть постоянных представителей без предоставления этим странам права вето. Как пишет издание, таким образом Вашингтон планирует учесть растущую роль незападных стран в международной политике и устранить их недовольство нынешними членами Совбеза, который оказался не способным остановить глобальные конфликты, в том числе войну, начатую Россией в Украине.

В материале сказано, что Штаты ранее выступали за включение в качестве постоянных стран-членов Совбеза Германию, Индию и Японию. Такую идею поддерживали Франция и Великобритания, которые также предлагали дать постоянное место в органе Бразилии и, как минимум, одной африканской стране.

Как известно, с момента создания ООН после Второй мировой войны постоянными членами Совбеза с правом вето были США, Франция, Великобритания, Китай и страна-агрессор РФ (ранее Советский союз).

Также журналисты с ссылкой на источники пишут, что в администрации Байдена хотят, чтобы Организация Объединенных Наций оставалась центральным инструментом предотвращения войн, даже несмотря на то, что сомнения в ее способности делать это растут с каждым днем.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Белый дом во главе с Томас-Гринфилд пытается "сформировать консенсус по разумному, заслуживающему доверия предложению, которое на самом деле могло бы преуспеть и провести реформу".

"Мы хотим, чтобы эти институты работали, чтобы мы могли обсуждать и пытаться разрешать международные конфликты. Мы должны ясно видеть успехи или неудачи, которых мы добились за эти годы, но нет никаких сомнений в том, что с этими учреждениями нам лучше, чем без них", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война в Украине показала неспособность Совета безопасности ООН выполнять свою основную функцию: обеспечить функционирование глобальной системы безопасности. Поэтому этот орган нуждается в реформировании в соответствии с "реалиями сегодняшнего мира".