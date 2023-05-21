Гутерреш: Совбез ООН не выполнил задач, пора его реформировать

Война в Украине показала неспособность Совета безопасности ООН выполнять свою основную функцию: обеспечить функционирование глобальной системы безопасности. Поэтому этот орган нуждается в реформировании в соответствии с "реалиями сегодняшнего мира".

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В трансформации нуждается также глобальная финансовая архитектура, поскольку она "устарела, стала нефункциональной и несправедливой. Об этом в ходе саммита G7 заявил 21 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Reuters.

Гутерреш убежден, что Совет Безопасности ООН и Бреттон-Вудская система, образованные в середине прошлого века, безнадежно устарели и потеряли эффективность. Следовательно, они нуждаются в реформировании в соответствии с реалиями современного мира.

"Глобальная финансовая архитектура – устаревшая, дисфункциональная и несправедливая. Столкнувшись с экономическими кризисами из-за пандемии Covid-19 и вторжения России в Украину, она не смогла выполнить свою главную функцию глобальной сети безопасности", – заявил Гутерреш.

Он ранее уже делал критические заявления относительно неэффективности СБ ООН.

"Я выражусь очень ясно: Совет безопасности не смог сделать всё, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну. И это вызывает огромное разочарование и гнев", – говорил генсек ООН месяцем ранее, в ходе визита в Киев.

Совет безопасности ООН был создан в 1945 году, после Второй мировой войны. Все решения в этом международном органе принимаются единогласно пятью постоянными членами (США, Великобританиий, Францией, Россией и Китаем) и десятью непостоянными. И если раньше система функционировала, то сейчас присутствие среди постоянных членов СБ ООН государства-агрессора, имеющего право вето и блокирующего любое невыгодное ей решение, сделало СБ ООН неспособной обеспечивать мировую безопасность.

При этом действующий устав ООН не предполагает механизма лишения России статуса постоянного члена без ее на то согласия.

Также, по мнению Гутерреша, безнадежно устарела и международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, именуемая Бреттон-Вудской. Эта система, принятая в 1944 году, дала начало Международному банку реконструкции и развития и Международному валютному фонду, чье предназначение заключается в обеспечении финансовой безопасности стран мира и валютного сотрудничества.

Напомним, Россия регулярно злоупотребляет своим правом вето и блокирует любые решения СБ ООН по войне в Украине. Вместо этого РФ инициирует заседания по абсурдным вопросам, превращая международный орган в балаган и демонстрируя незаурядный цинизм.

Так, 12 мая РФ, армия которой обстреливает мирные украинские города и убивает гражданских, которая совершает в отношении украинцев ужасающие военные преступления, созвала Совбез ООН из-за "притеснений" УПЦ МП в Украине и "озаботилась" правами человека в Украине.

А уже спустя неделю государство-агрессор пробило новое дно: Россия созвала заседание Совбеза ООН, где жаловалась, что Украина сбивает ее ракеты, а также обвиняла западные страны в том, что они помогают Киеву защищаться от неспровоцированных жестоких атак.