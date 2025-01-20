'Надо реалистично смотреть на вещи': Семиволос объяснил, что означает соглашение Израиля с ХАМАС

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС очень шаткое, ведь каждая сторона, очевидно, интерпретирует его по-другому. Террористическую группировку не удалось полностью ликвидировать, однако поддержка ее населением в случае продолжения мира будет падать.

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Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Он отметил: сложно придерживаться договоренностей, когда стороны не доверяют друг другу.

"А здесь как раз классическая ситуация. Поэтому та сдержанность или нервозность, которую мы наблюдали, ее, собственно, можно объяснить этим недоверием. И трудно, конечно, соблюдать соглашение, если стороны держат камни за пазухой или шиш в кармане. Каждая сторона, очевидно, по-другому интерпретирует это соглашение", – уверен эксперт.

Вероятно, ХАМАС надеется повернуть ситуацию в свою пользу. Однако если три этапа этого мирного соглашения будут выполнены, то тогда террористы будут вынуждены отдать власть.

В секторе Газа будет создано некое техническое правительство. Оно может формироваться из представителей палестинской автономии, а также, возможно, представителей ОАЭ, Катара, Египта, то есть тех стран, которые будут непосредственно участвовать в восстановлении Газы и создании институтов.

"Это не значит, что ХАМАС растворится в воздухе. Нет, я думаю, частично он будет интегрирован в эти новые структуры, уже как технические работники. Это даст новую порцию критики со стороны Израиля о том, что, видите, ХАМАС остался.

Здесь надо реалистично смотреть на вещи. Реальность такова, что за полтора года войны Израилю не удалось сломить ХАМАС. Несмотря на то, что он вроде бы полностью уничтожил всю их инфраструктуру", – обратил внимание Семиволос.

К примеру, за последние полгода внутренняя мобилизация мужского населения в ряды ХАМАС возросла. "Это также факт. Число жертв, потерь израильских военных, раненых и погибших, тоже растет", – добавил он.

Но ключевой проблемой эксперт назвал то, что с самого начала этой войны у Израиля не было плана, что будет с Газой после.

"Пока будет продолжаться война, поддержка ХАМАС будет расти. Если войны не будет, то, очевидно, поддержка ХАМАС будет падать. Не потому, что кто-то перестанет видеть в ХАМАС борцов за свободу Палестины, а потому, что ХАМАС перестанет быть властью... Для большинства населения они уже не будут интересны", – уверен Семиволос.

По его мнению, это очень прагматичный подход, но он работает. Поэтому если через некоторое время появится техническое правительство, ХАМАС больше не будет распределять ресурсы и проиграет конкуренцию с ним.

"Но на это нужно время", – сказал Семиволос.

Как писал OBOZ.UA, утром 19 января Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложниками.

Вечером ХАМАС передал трех женщин из Израиля, которых удерживал в плену 471 день, представителям Красного Креста для возвращения домой. Заложницам 31, 28 и 24 года. Террористы, отпуская пленниц, вручили им "подарочные пакеты".

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