'Невероятно трогательный день': Нетаньяху отреагировал на освобождение заложников, которые 'прошли сквозь ад'

Возвращение трех израильтянок из плена ХАМАС 19 января премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал невероятно трогательным днем. Он сказал, что дома Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер "приветствовала вся нация".

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Это произошло после того, как террористы вечером в воскресенье передали трех заложниц 31, 28 и 24 лет Красному Кресту для возвращения в Израиль. В плену они провели 471 день. Об этом пишет The Times of Israel.

Нетаньяху в разговоре с Галем Хиршем, ответственным за возвращение заложников, подчеркнул: трое гражданских женщин – это "первые пленные, которые вернуться домой в этом раунде".

"Я знаю – мы все знаем, – что они прошли через ад. Они идут из тьмы к свету, они действительно выходят из рабства ради свободы. Этот момент был достигнут благодаря жертве и храбрости наших героических бойцов... это большой момент, эмоциональный момент. Большой день", – сказал израильский премьер.

Ранее журналисты узнали, что трое женщин, удерживаемых ХАМАС с 7 октября 2023 года, получили от членов террористической группировки "подарочные пакеты" перед тем, как их передали сотрудникам Красного Креста.

Боевики "подарили" им их фотографии, сделанные в плену, и "сертификат".

Как писал OBOZ.UA, возвращение женщин стало возможным после заключения перемирия между Израилем и террористами ХАМАС. Утром 19 января ЦАХАЛ (израильские вооруженные силы) начал процесс отвода войск из сектора Газа в рамках договоренностей.

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