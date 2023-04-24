'Надо разрешение России': вицеспикер парламента Венгрии сделала скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро начала вторить позиции скандального главе правительства Виктора Орбана, известным своим крайне скептическим отношением к вступлению Украины в Североатлантический альянс. Она заявила, что в таком ключевом вопросе для всего НАТО не обойдется без мнения Российской Федерации.

Видео дня

Об этом чиновница заявила в комментарии журналистам прокремлевского издания. Сама Дуро является представителем крайне правой венгерской партии "Наша Родина".

"Сейчас границы Украины оспариваются в формате вооруженного конфликта, поэтому даже внутренние правила НАТО не позволяют расшириться за счет этой страны. В любом случае подобный вопрос должен быть решен лишь при условии, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", – заметила она.

Дуро добавила, что Киев нельзя считать таковым, что способствует завершению военных действий. Она обвинила украинское правительство в притеснении национальных меньшинств, в частности на Закарпатье, что служит очередным препятствием для получения членства в Блоке.

"Руководство Украины не желает гарантировать элементарные права венграм, румынам, русским и другим меньшинствам в стране, пытается ограничить их существующие права, особенно в сфере использования языка. В свете увеличения военной помощи Киев еще меньше чувствует потребность идти на компромисс и гарантировать адекватные права коренному венгерскому населению Закарпатья", – буквально по кремлевской методичке вещает венгерская чиновница.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одиозный глава правительства Венгрии Виктор Орбан в очередной раз проявил свое пренебрежительное отношение к Украине. Будучи системным противником вхождения нашей страны в состав Североатлантического альянса, он негативно отреагировал на обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга содействовать этому членству.

В то же время пресс-секретарь венгерского премьера утверждает, что официальный Будапешт всячески остается на стороне Украины и не считает Россию идеологически близкой.

"Своим союзником мы видим именно США, следовательно, именно эту страну считаем близкой и дружественной", – указал Гергей Гуйяш.