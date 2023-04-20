У Орбана заявили, что поддерживают Украину: Россия нам не друг
Венгрия официально осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и поддерживает нашу страну на фоне ее борьбы за свою независимость. Москва не является другом Будапешта, между столицами сохраняется строго формальное, партнерское отношение.
Об этом заявил глава канцелярии скандально известного премьера-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш во время пресс-конференции с журналистами, которую транслировали венгерские СМИ. Он также заметил, что когда его начальник назвал Украину несуществующей страной в смысле финансового положения, то допустил оплошность.
"Нечего стесняться того, что если экономика не может функционировать, ей нужна экономическая помощь. Нашей стране она также необходима", – указал чиновник.
Гуйяш подчеркнул, что Венгрия была и остается государством среди прочих партнеров, которые твердо стоят на стороне Украины в войне против РФ. Своим союзником Будапешт считает не Россию, а США, а значит, именно последних венгерские власти смело могут назвать своим другом.
Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский премьер Орбан не раз демонстрировал свою приверженность Кремлю, распространяя его пропагандистские и бессмысленные нарративы об Украине. Так, политик даже назвал Украину "несуществующей в финансовом плане".
На такой резкий и предельно ошибочный тезис отреагировали в украинском МИД. Там призвали Орбана осознать, что Европа не занимается благотворительностью, когда вкладывает финансы в нашу страну.
"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран, в то время как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности", – указал представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
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