'Надо отступить от края пропасти': генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ликвидации предводителя 'Хезболлы'

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил "глубокую обеспокоенность" из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после израильского обстрела столицы Ливана Бейрута. В результате этого удара был ликвидирован лидер группировки "Хезболла" Хасана Насраллу.

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Об этом сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге. Гутерреш отметил "необходимость немедленно прекратить насилие".

"Нынешний цикл насилия должен быть остановлен немедленно и все стороны должны отступить от края пропасти, – процитировал Дюжаррик Генсека Антониу Гутерреша.

Он подчеркнул, что ситуация может привести к масштабной войне, последствия которой будут губительны как для народов Ливана и Израиля, так и для всего региона.

"Народ Ливана, народ Израиля, а также весь регион не могут позволить себе тотальную войну", - добавил Дюжаррик.

Генсек напомнил о важности соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН от 2006 года, призывающей прекратить боевые действия между Израилем и "Хезболлой", вывести израильские войска и создать демилитаризованную зону.

В настоящее время растет напряжение вдоль южной части Ливана, где проходит линия разграничения, известная как "голубая линия", патрулируемая силами ООН.

Следует отметить, что израильские войска после серии мощных ракетных ударов по позициям террористов в Бейруте заявили, что Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир. Также в ЦАХАЛ отметили, что Израиль продолжит действовать против "Хезболлы", пока все гражданские лица не смогут безопасно вернуться домой.

Также в ЦАХАЛ подтвердили уничтожение командующего ракетным подразделением "Хезболлы" на юге Ливана Мухаммеда Али Исмаила. Вместе с ним был ликвидирован его заместитель Хусейна Ахмад Исмаил. Израильские военные отметили, что Али Исмаил был ответственен за руководство многочисленными террористическими атаками против Израиля.

Кроме того, сообщается об уничтожении главы ракетных сил "Хезболлы" Ибрагима Мухаммада Кабиси, а также других старших командиров этого подразделения.

Напомним, Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столице Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболла".

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболла".

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