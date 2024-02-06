'Надо быть готовым к каждому сценарию': глава минобороны Польши не исключил нападение РФ на страны НАТО

Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключает, что в будущем страна-агрессор Россия может напасть и на его государство. По его мнению, в случае успеха РФ в войне против Украины следующей целью Кремля станут страны НАТО, в том числе Польша.

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Об этом Косиняк-Камыш сказал в интервью газете Super Express. По его словам, он "допускает все сценарии" и "совершенно серьезно воспринимает самые плохие из них".

Министр добавил, что это "не просто слова, брошенные на ветер".

"Я стараюсь их очень тщательно взвешивать, тем более что я стал министром обороны. Ситуация в мире очень серьезная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана. Надо быть готовым к каждому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, восполняем пробелы, например, относительно оружия", – сказал он.

По словам главы Министерства обороны Польши, после того, как новое правительство пришло к власти, были заключены контракты на поставку военного оборудования на сумму 19 миллиардов злотых (свыше 176 миллиардов гривен).

"Большинство из них на польских оружейных заводах. Индивидуальное оснащение солдата новым и качественным оборудованием для меня является очень важным изменением, которое должно произойти", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Влад Георгице заявил, что если страна-агрессор Россия захватит Украину, то не остановится на этом. По его мнению, следующей целью российских оккупантов станет соседняя Молдова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вооруженные силы Норвегии должны быть готовы к потенциальному конфликту, заявил министр обороны государства Берн Арильд Грамм. Россия вряд ли станет демократической страной и, скорее всего, усилит военное присутствие в прилегающих к Норвегии районах.

– Великобритания готова к обороне, если Россия решит начать нападение на страну. Для этого обеспечено дополнительное финансирование министерства обороны, заявил премьер Риши Сунак.

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