На западе Нигера, недалеко от границы с Мали и Буркина-Фасо, боевики совершили нападение на гражданское население. Вследствие атак в общинах Либири и Кокору погибли 39 человек, среди которых были дети.

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Данные о гибели подтвердило министерство обороны Нигера. В заявлении, опубликованном 14 декабря, ведомство осудило насилие, назвав нападения, произошедшие с 12 по 14 декабря, "варварскими актами".

"В общинах Либири и Кокору произошли две ужасные трагедии: преступники, загнанные в угол постоянными операциями сил обороны и безопасности, начали нападать на беззащитное гражданское население", – говорится в заявлении.

Вследствие атак боевиков погибли 21 человек в Либири и 18 человек в Кокору, включая детей.

По данным минобороны Нигера, атаки были совершены вооруженными группами, которые находились под давлением постоянных военных операций в регионе.

Эти группы направили свою агрессию на мирных жителей, нанося удары по уязвимым общинам в приграничном районе Тера, который борется с постоянным насилием со стороны боевиков.

Этот район, где Нигер граничит с Мали и Буркина-Фасо, долгое время был убежищем для террористических группировок, связанных с "Исламским государством" и "Аль-Каидой", передает телеканал News Central.

Эти группы ведут непрерывный мятеж против местных властей, последствиями чего являются масштабные разрушения и миграция.

За несколько дней до этого, 7 декабря, боевики атаковали грузовой конвой, убив 21 мирного жителя, сообщили местные СМИ.

Ранее на этой неделе мировые СМИ, в том числе BBC и RFI, сообщили, что более 90 солдат и 40 гражданских лиц были убиты вследствие другой атаки в Чатумане в том же районе.

Однако военное руководство Нигера отвергло эти сообщения, назвав их безосновательными и частью преднамеренной кампании по дезинформации.

После спорных сообщений военное правительство, пришедшее к власти в результате переворота в июле 2023 года, объявило о трехмесячной приостановке вещания радиостанции BBC.

Этот шаг пополняет растущий список ограничений, наложенных на западные СМИ с момента прихода хунты к власти, отмечает News Central.

Как сообщал OBOZ.UA, Нигер, Мали и Буркина-Фасо в июле 2024 образовали конфедерацию под названием "Конфедерация государств Сахеля (АЭS)". Эти страны все больше усугубляют отношения с РФ.

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