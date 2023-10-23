На выборах в Швейцарии победила правая партия, выступавшая против поставок оружия Украине

На выборах в федеральный парламент Швейцарии, которые прошли 22 октября, победу одержала правая народная партия (Swiss People’s Party) Примечательно, что она и до этого имела большинство в нижней палате (представителей) и отличилась как противник военной помощи Украине.

По итогам нового голосования количество депутатов этой политической силы в швейцарском парламенте увеличилось на девять – их будет 62 из всех 200. Об этом сообщает swissinfo.

Отмечается, что избиратели из Швейцарии выбирали новый парламент на 2023-2027 годы. Были избраны кандидаты на 200 мест в Палате представителей и 44 (из всех 46 мест) в Сенате. Явка составила 46,6%.

Рекордные 5909 кандидатов баллотировались на выборах в 200-местную Палату представителей этого года, из них 41% были женщины.

Видео дня

Основным победителем стала права Швейцарская народная партия, набравшая 28,6% голосов и получившая девять дополнительных мест. Именно эта политсила выступала под лозунгами ограничения иммиграции и строгого соблюдения нейтралитета. Кроме того, она против поставок оружия Украине и выдачи разрешения другим странам на реэкспорт – предоставление Украине закупленного в Швейцарии оружия.

Добавим, что на выборах в воскресенье успеха также достигли социал-демократы, получившие еще два места (всего 41). Центристская партия получила одно место (всех 29). Радикалы-либералы наоборот потеряли одного кандидата (имеют 28 мест), зеленые потеряли пять (23), а либеральные зеленые – шесть (10).

В 46-местном Сенате Центристская партия и радикалы-либералы получили больше мест, но поскольку в некоторых кантонах ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства (более 50% голосов), в ноябре состоится второй тур голосования.

СМИ отмечают, что состав правительства Швейцарии, вероятно, не изменится – по давней политической традиции его формируют четыре партии. Многие же вопросы страны решаются на общенациональных или местных референдумах.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания Bloomberg со ссылкой на отчет разведки, Швейцария является страной, где осело больше всего российских шпионов. В частности, их там насчитали пятую часть от общего количества в странах Европы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!