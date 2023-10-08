Названа страна Европы, где больше всего российских шпионов

Швейцария стала центром для большинства российских шпионов, действующих в Европе. Там находится пятая часть.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет разведки. В Швейцарии сейчас находится около 80 российских агентов, сказал чиновник Федеральной разведывательной службы Швейцарии (NDB) членам Комиссии по внешней политике Национального совета.

Хотя такие швейцарские города, как Женева и Берн, всегда привлекали внимание разведки, вопрос о российских дипломатах, работающих шпионами в Швейцарии, сейчас стал более острой темой дебатов среди швейцарских политиков.

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"Эти иностранные агенты представляют угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии", – заявил в интервью швейцарским СМИ Фабиан Молина, член Национального совета и член Социал-демократической партии.

Известная своей нейтральной позицией, Швейцария нарушила традицию, отражая большинство санкций ЕС против России и некоторых связанных с ней лиц с начала войны. В прошлом году она заявила, что заморозила российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,2 миллиарда долларов).

В то же время, эти меры не распространяются на дипломатов, ведь они продолжают пользоваться иммунитетом.

"Федеральный совет не налагает никаких санкций в виде высылки дипломатов. Когда Швейцария высылает дипломатов, она делает это из соображений внутренней безопасности, и об этих случаях не сообщается публично", – заявил представитель швейцарского Министерства иностранных дел в интервью, добавив, что каналы связи с Россией должны быть сохранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии задержали двойного шпиона Карстена Л., который мог передавать России данные о ситуации в Украине. Следователи считают, что его могли шантажировать.

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