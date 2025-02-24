На выборах в Германии победил блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца: официальные результаты

Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС) официально одержал победу на состоявшихся 23 февраля досрочных выборах в немецкий Бундестаг. Партия Фридриха Мерца, который, вероятно, станет новым канцлером ФРГ, набрала 28,5% голосов.

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Голоса подсчитали по всем 299 округам, передает Tagesschau со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" (AfD), удвоившая количество голосов по сравнению с выборами 2021 года и получившая 20,8%.

Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте. Ее поддержали 16,4% избирателей и это стало самым плохим результатом в истории политической силы (партия получила на треть меньше голосов, чем в 2021 году)

В Бундестаг также проходят "Зеленые" и Левая партия. За них проголосовало 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

Не попадают в парламент "Союз Сары Вагенкнехт – За ум и справедливость" и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера.

Распределение мест в парламенте:

блок ХДС/ХСС – 208 мест;

AfD – 151;

СДПГ – 121;

"Зеленые" – 85;

"Левые" - 64.

Напомним, что Фридрих Мерц уже объявил о своей победе, а также рассказал, когда планирует сформировать новое правительство. Нынешний канцлер Олаф Шольц признал поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп поздравил Фридриха Мерца и консерваторов Христианско-демократического союза ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Германии. В то же время будущий канцлер ФРГ заявил, что Соединенным Штатам "относительно безразлично будущее Украины" и Европе необходимо получить настоящую независимость от Америки.

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