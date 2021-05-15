На Ухань обрушился мощный торнадо: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео

Вечером в пятницу, 14 мая, в нескольких районах Уханя зафиксировали сильный ветер, скорость которого достигала 24 м/сек. Торнадо разрушил 27 и повредил 130 домов и строений, сломал большую часть деревьев и повалил башенный кран.

В результате этого десять человек погибли, а 218 получили ранения. Об этом сообщает издание CGTN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Еще один вихрь обрушился на город Шэнцзе, провинция Цзянсу, в результате чего четыре человека погибли и более 100 получили ранения. В пожарной охране заявили, что ветер повредил объекты электроснабжения и разрушил несколько заводских зданий.

Отмечается, что власти КНР сразу же организовали спасательные работы с привлечением большого числа техники и поисковых собак. Всем пострадавшим в регионе оказали помощь. Людей отправила в больницы. На данный момент продолжается устранение последствий стихийного бедствия.

Напомним, ранее на ряд американских штатов обрушились снежные бури, из-за которых погибли 14 человек. Штормы принесли снег и сильные холода в регионы, которым такая погода не свойственна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года на страны Европы обрушился мощный шторм Белла, который принес с собой много разрушений. Больше всего тогда пострадали Нидерланды, Франция и Бельгия.