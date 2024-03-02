На теле Земли есть гигантская трещина: в зоне риска находятся 4 млн человек

Ученые предупреждают об угрозе, создаваемой разломом Сиэтла. Этот геологический разлом уже давно является предметом беспокойства экспертов из-за его способности вызвать разрушительные землетрясения и унести бесчисленное количество жизней.

В ходе исследования команда Вашингтонской геологической службы выяснила, почему образовался данный разлом. Детальнее об этом явлении рассказали Sci Tech Daily.

Разлом Сиэтла – это ряд трещин в земной коре, пересекающих низменности Пьюджет-Саунд. Согласно устным рассказам местных коренных народов и геологическим свидетельствам, он стал заметным в 923-924 годах нашей эры.

Сегодня это явление создает рискованную ситуацию для 4 миллионов проживающих поблизости людей из-за большой вероятности мощных землетрясений.

Ученые считают, что разлом образовался около 55 миллионов лет назад, когда вулканические острова, некоторые из которых и сейчас засеивают горизонт, столкнулись с Североатлантической плитой.

Часть из них ушла под землю, а остальные поднялись. Это создавало огромную нагрузку на земную кору, поэтому она ослабела и начала расходиться. Эта древняя зона разрыва предположительно заложила геологическую основу для современного разлома Сиэтла.

В 1700 году примерно 1000-километровый разрыв зоны субдукции создал мощное землетрясение магнитудой от 8,7 до 9,2 баллов. После этого, в 1990-х годах последовало еще несколько менее мощных землетрясений.

Исследования показывают, что разлом еще может привести к землетрясению магнитудой 7,2, однако понимание того, как образовался разлом, поможет ученым и местным жителям подготовиться к будущим стихийным бедствиям.

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