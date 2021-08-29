На побережье США обрушился катастрофический ураган Ида: самый мощный шторм за 150 лет

На американский штат Луизиана обрушился ураган Ида. Скорость ветра достигнет 155 миль в час (почти 250 км/час). Прогнозируется, что шторм станет самым мощным в регионе за последние 150 лет.

Об этом сообщает Wagm TV. Урагану присвоили четвертую из пяти категорий. Это означает, что вероятные катастрофические последствия шторма.

"Это не тот шторм, который мы обычно наблюдаем. Это будет намного сильнее, чем мы обычно видим, и, честно говоря, если бы вам пришлось рассмотреть наихудший сценарий для урагана в Луизиане, это было бы что-то очень, очень близкое к тому, что мы видим", – сказал губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

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Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл признала, что стремительное усиление Иды от нескольких гроз до сильного урагана всего за три дня не оставило времени для организации обязательной эвакуации 390 тысяч жителей города. Она призвал жителей покинуть город добровольно. Тех, кто остался, предупредили, что нужно готовиться к длительным отключениям электроэнергии.

Местные власти полагают, что сотни тысяч людей уже покинули регион, однако многие люди остались, укрывшись на месте.

В городе для оказания помощи в городе дежурят 100 машин скорой помощи и служб экстренной медицинской помощи, также развернули 13 городских поисково-спасательных команд.

Отмечается, что непогода может настигнуть штаты Миссисипи, Алабама и Флорида. В некоторых местах на побережье Луизианы и Миссисипи высота волны может достигать 8 -12 футов (2,4 - 3,6 м).

Ураган Ида со скоростью 150 миль в час стал пятым по силе штормом, когда-либо обрушивавшимся на континентальную часть США.

Добавим, что Ида обрушился на Луизиану ровно через 16 лет после урагана 5-й категории Катрина, который разрушил Новый Орлеан. Шторм унес жизни более 1800 человек и нанес ущерб на сумму более 100 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области пронесся ураган с грозовыми ливнями. Стихия бушевала недолго, но наделала серьезной беды: повалила деревья, оборвала линии электропередач и повредила крыши.