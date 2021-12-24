На пароме в Бангладеш произошел пожар: 38 погибших, 60 травмированных. Фото и видео

В ночь на 24 декабря в реке Суганда близ города Джалокати в Бангладеш загорелся паром. В результате инцидента погибли по меньшей мере 38 человек, еще 60 пострадали.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную пожарную службу. Как сообщили пассажиры, которые уцелели, пожар начался около трех часов ночи в машинном отделении, а затем распространился по всему парому. Спасаясь, люди прыгали в воду, при этом многие погибли.

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Пассажирское судно возвращалось в Баргуну из Дакки. По предварительным данным, в момент ЧП на борту находились как минимум 500 пассажиров, в том числе дети, женщины и пожилые люди.

В результате трагедии около 60 человек были госпитализированы в больницу Медицинского колледжа Бангла в Барисале. Спасательная операция продолжается, она утруднена из-за сильного тумана.

Напомним, в ночь на 22 декабря пожар произошел в шестиэтажном отеле "Баттерфляй" в Винницкой области, погибла 19-летняя сотрудница комплекса. Она выпрыгнула из окна шестого этажа, спасаясь от огня. Еще двое людей, которые спасались так же, находятся в больнице. За жизнь одного из пострадавших борются врачи.

Мужчине провели операцию. У него тяжелая политравма с поражением костного мозга, черепно-мозговая травма. Его состояние остается крайне тяжелым и не стабильным. Медики делают все возможное, чтобы спасти мужчине жизнь.

У пострадавшей женщины диагностировали переломы и ожоги 40% поверхности тела.

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