На острове Норвегии нельзя рожать, умирать и заводить котов: чем живет самое северное в мире поселение

В Лонгйире, что расположен в центре архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане и является частью Норвегии, действуют очень своеобразные законы, которым всегда следуют чуть больше 2000 его жителей. Этот городок известен как ближайший к Северному полюсу населенный пункт, поэтому в зимний период тут ночь может длиться до четырех месяцев.

Как сообщает портал Мedium, люди на острове проводят 155 дней без естественного освещения из-за своего географического положения. При этом на острове нельзя умирать и рожать детей. Ежегодно столицу Шпицбергена посещает множество туристов.

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Лонгйир был создан как поселение для рабочих угольной шахты, которая некогда была одной из крупнейших в Скандинавии. Ближе к 2000-м годам, когда рудник истощился, рабочие никуда не уехали, они осели тут же, создав небольшой городок и живя за счет земли, а также туризма и программ дополнительного образования.

В Лонгйире, расположенном на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом, проживает более 40 национальностей. Большинство ненорвежцев прибыли на остров из России, Украины, Польши, Германии, Швеции, Дании и Таиланда.

Люди в Лонгйире ввели некоторые суровые законы, которые для посторонних могут показаться странными, но, как полагают авторы материала, для их образа жизни из-за экстремальной погоды, в которой они живут, правила вполне логичны.

"По мере того, как город продолжал развиваться, все больше людей хотели присоединиться к этому тихому "краю света" не только из-за простого образа жизни, но и из-за долгих и темных зим, которые бывают очень красивыми", – сказано в статье.

Два очень радикальных закона, принятых людьми, живущими в Лонгйире, не позволяют ни умирать, ни рожать на этой территории. Причина, по которой нельзя умирать в поселении, заключается в том, что тело невозможно закопать в снег, а в земле оно будет очень медленно разлагаться.

"Это привлечет белых медведей, которые представляют одну из самых больших опасностей для поселенцев. Поэтому, если кто-то чувствует себя очень плохо до такой степени, что может умереть, его отправят в южную часть Норвегии. Там больному дадут лекарства или же подобающим образом похоронят", – объяснили авторы материала.

В поселении также нет больницы или родильного дома. Чтобы избежать каких-либо рисков во время родов, власти острова настоятельно рекомендуют каждой беременной женщине приблизительно за три недели до родов отправиться в ближайший город, где есть больница.

"Кошки могут охотиться на птиц в поселении. Поэтому вместо того, чтобы идти на ненужный риск, жители их избегают", – сказано в статье.

Когда солнце садится 5 октября каждого года, Лонгйир не видит света в течение 155 дней до 8 марта. Это делает его одним из немногих мест в мире, где днем можно увидеть северное сияние.

Вокруг бродит больше медведей, чем людей. Популяция белых медведей на архипелаге Шпицберген составляет около 3000 особей. Поэтому буквально все жители носят с собой оружие на случай нападения, а каждый студент в местном университете в первые дни занятий учится стрелять.

Да, в этом небольшом поселении есть свой университет, что делает столицу Шпицбергена уникальным местом: тут находится самый северный университет в мире, самая северная больница, библиотека, магазины, детский сад и т.д. Так как в зимние месяцы местные жители передвигаются на снегоходах и собачьих упряжках, здесь предусмотрены специальные "парковки" для собак.

С середины 20-го века власти взяли курс на нормализацию жизни в городе и развитие социальной инфраструктуры. В те же годы началось значительное развитие туризма и научно-исследовательской деятельности. Открытие аэропорта в 1975 году стало важным событием для жизни Лонгйира, который постепенно превратился в туристический пункт.

Ученые стекаются на архипелаг в исследовательских целях. Кроме того, на Шпицбергене находится Всемирное хранилище семян. На данный момент в банке хранится более 800 000 семян разных видов, и их количество увеличивается. Цель хранилища – помочь человечеству перезагрузиться в случае глобальной катастрофы.

Это хранилище уже доказало свою полезность, поскольку ученые на Шпицбергене помогли сирийским ученым воспроизвести вариации семян.

При этом вечная мерзлота гарантирует, что образцы семян останутся замороженными даже без электричества.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые странные законы, с которыми сталкиваются путешественники.