Владелица ресторана "Родина" в немецком Дрездене россиянка Алена Дирксен, которая ранее "прославилась" своими украинофобскими заявлениями, пожаловалась на "травлю" из-за своей "позиции". А все дело в том, что "патриотка" через несколько месяцев после призыва "бомбить Дрезден" не смогла расплатиться с долгами своего заведения и придумала оправдание – организованное против нее преследование.

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Соответствующее видео с обращением Дирксен опубликовали росСМИ. Со слезами на глазах путинистка обратилась к МИД РФ с просьбой о помощи, "так как на правоохранительные органы Германии у нее не осталось надежды" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"С марта месяца 2022 года на территории Германии на меня открылась настоящая травля со стороны проукраинских активистов из-за моей позиции касательно РФ и из-за русского ресторана под названием "Родина"", – пожаловалась на кадрах фанатка Кремля.

По данным СМИ, россиянка задолжала 10 миллионов евро, а теперь соответствующие органы начали процесс банкротства ресторана. И все якобы из-за того, что она – "русская", и что жаловалась канцлеру Олафу Шольцу на украинских беженцев.

Напомним: в октябре прошлого года Дирксен призвала главу РФ Владимира Путина бомбить украинцев в Дрездене. Неадекватную женщину разозлил митинг наших граждан в немецком городе.

Женщину возмутила инициатива, а не терроризм, к которому прибег кремлевский диктатор и его пособники.

Уже в июне 2023 года россиянкапожаловалась на "притеснения" и чуть ли не "преследования". Дело в том, что немецкие уполномоченные ведомства начали процесс банкротства ее ресторана российской кухни "Родина", а сама путинистка должна выплатить долг в 10 млн евро. При этом российские пропагандистские СМИ лепят из женщины "героиню", которую якобы "обижает Европа", а теперь и "лишает дела всей жизни".

Как сообщил OBOZREVATEL:

– раніше у німецькому місті Бад-Вісзе росіянка на дитячому майданчику накинулася з лайкою на українців – дворічного хлопчика та його маму. Почувши, що вони спілкуються українською мовою, неадекватна жінка звернулася до незнайомих людей із погрозами і звинуваченнями;

– у німецькому Кельні судитимуть громадянку Росії Олену Колбаснікову, яка організувала найбільший у Німеччині автопробіг на підтримку держави-терориста РФ. За вчинене їй загрожує до трьох років за ґратами.

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