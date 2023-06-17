Россиянка, призвавшая бомбить Дрезден, пожаловалась на "притеснения" в Германии: ресторан признали банкротом и требуют 10 млн евро

Фанатка Кремля из России Алена Дирксен, которая проживает в Германии и призывала Владимира Путина бомбить Дрезден из-за украинских беженцев, пожаловалась на "притеснения" и чуть ли не "преследования". Дело в том, что немецкие уполномоченные ведомства начали процесс банкротства ее ресторана российской кухни "Родина", а сама путинистка должна выплатить долг в 10 млн евро.

Видео дня

Дирксен теперь плачется: мол, решение не имеет оснований. А российские пропагандистские СМИ лепят из женщины "героиню", которую якобы "обижает Европа", а теперь и "лишает дела всей жизни" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Россиянка не признает, что заведение стало банкротом законно, и выставляет из себя "жертву". Она рассказывает, что от страховой компании ей приходили "непонятные счета", а позже к "Родине" приставили кризисного управляющего. Тот якобы оформил процесс банкротства задним числом и выставил счет сначала в несколько тысяч, а потом в 10 миллионов.

Фанатка Путина утверждает, что она обращалась в разные инстанции. Ей якобы были обязаны "помочь" – но этого не произошло.

Напомним, что скандальное видео с россиянкой, проживающей в Германии, появилось в сети осенью 2022 года.

Дирксен сняла на камеру митинг украинцев в Дрездене (люди вышли на улицу после очередного ракетного удара РФ) и со злостью заявила: "Владимир Владимирович, им сегодня мало было! Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз е**нуть хорошенько".

Чуть позже женщина записала новый ролик. Она заявила, что ее нашли в социальных сетях и начали массово высказывать недовольство. Ехидно кривляясь, она сказала, что это ее не волнует, потому что "антиреклама – тоже реклама".

Впоследствии Дирксен не один раз жаловалась на "угрозы", "притеснения", "травлю" и "тотальную несправедливость" в отношении к ней в Германии. Она стала любимицей пропагандистов, которые рассказывали ее историю в духе "как издеваются над русскими на Западе".

Согласно информации из соцсетей, Дирксен родом из Таганрога (Ростовская область РФ). Она живет в ФРГ уже 20 лет.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 июня в Египте из-за нападения акулы погиб гражданин Российской Федерации, 23-летний Владимир Попов из Архангельской области.

– Акулу-людоедку поймали и убили. Ее решили мумифицировать и выставить в музее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!