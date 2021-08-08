На литовско-белорусской границе услышали выстрели: что произошло

В ночь на воскресенье, 8 августа, пограничники Литвы заявили, что были слышны выстрелы на территории Беларуси в районе границы. Так, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты.

Об этом пишет издание LRT со ссылкой на Госпогранслужбу Литвы. Отмечается, что с одной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело – несколько раз были замечены осветительные и сигнальные ракеты.

Как сообщили в пограничном комитете Беларуси, в районе белорусско-литовской границы проходят плановые учения. В результате этого были слышны выстрелы и сигнальные ракеты.

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По словам представителя Госпогранкомитета, о плановых учениях они заранее информировали.

Напомним, литовские пограничники ночью 3 августа задержали десятки незаконных мигрантов, проникших в страну из Беларуси, и вернули обратно. Некоторые их них пожаловались на "жестокие избиения".

К слову, в Литве пограничники зафиксировали рекордное количество незаконных мигрантов из Беларуси. Было задержано 216 нелегалов. Ранее рекордными называли 171 мигранта за сутки.

В начале июля из-за большое наплыва мигрантов из Беларуси правительство Литвы приняло решение ввести в стране экстремальную ситуацию на государственном уровне. Министр внутренних дел государства Агне Билотайте отметила, что власти прилагают все усилия, чтобы страна не стала транзитной зоной для перемещения десятков тысяч нелегальных беженцев в Европейский Союз.

Только с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе поймали 2 839 человек, которые пытались незаконно въехать в Литву. Указанная цифра в 35 раз превышает соответствующий показатель 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины одобрил предоставление Литве колючей проволоки как гуманитарной помощи. Она понадобилась стране для укрепления границы в связи с беспрецедентным миграционным кризисом.