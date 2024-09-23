На кону истребители F-35: США предложили Турции переместить комплекс ПВО С-400 на свою авиабазу

США предложили Турции "мягкий" вывод из эксплуатации российских ракетных систем С-400, чтобы разблокировать продажу стране истребителей F-35. Комплексы предложили передать под контроль американских военных.

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Об этом пишет греческое издание Kathimerini со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, план состоит в том, чтобы формально ЗРК оставались в Турции, но фактически находиться под контролем армии Штатов на авиабазе Инджирлик на юге страны.

Таким образом, Турция не будет эксплуатировать эти С-400 и одновременно не нарушит те или иные пункты из договора с РФ, пишет издание.

"Несмотря на сложность вопроса, похоже, что обе стороны теперь хотят, чтобы соответствующие обсуждения достигли успешного завершения, поскольку это решило бы серьезную проблему для Вашингтона и НАТО и позволило бы Анкаре вернуться к программе истребителей F-35", – говорится в материале.

Как подтвердил журналистам Майкл Рубин, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и бывший сотрудник Пентагона, представители Белого дома и Пентагона представили это предложение на очень высоком уровне в июле.

"Мои источники в регионе говорят, что во время своего визита в Турцию 1-2 июля 2024 года Селеста Уолландер, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности, и Майкл Карпентер, специальный советник президента и старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США, недавно обсуждали возобновление сделки по F-35 со своими турецкими коллегами. В обмен на повторное участие в программе F-35 они потребовали от Турции передать С-400 Соединенным Штатам или перевести их в контролируемый США сектор на базе Инджирлик", – сказал Рубин.

В то же время, как отмечается, Турция пока не предоставила окончательного положительного ответа. Учитывая приближающиеся выборы в США, вполне вероятно, что если план не согласуют в ближайшее время, то впоследствии придется договариваться уже с новой администрацией, если это предложение вообще останется в силе.

Как вариант, пишет СМИ, Турция "просто оставит C-400 в коробке внутри страны", то есть согласует обязательства, которые не будут эксплуатировать ЗРК в обмен на программу F-35.

Как известно, США предлагали Турции предоставить Украине системы противоракетной обороны С-400, приобретенные у России, но Анкара отказалась от этой идеи.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2024 года администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу истребителей F-16 Турции на сумму 23 млрд долларов. Решение последовало сразу после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.

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