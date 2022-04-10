Россияне устраивают автопробеги в поддержку войны против Украины: одна из акций закончилась сожжением флага РФ. Видео

В разных странах мира пророссийские активисты пытаются провести акции в поддержку действий России. В результате, одна из них закончилась вызовом полиции и сожжением российского триколора.

Участников акции жестко встретили мирные жители и не позволили совершить автопробег под флагами РФ. Об этом сообщают Telegram-каналы и СМИ (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Организаторы пророссийской акции намеревались совершить автопробег под лозунгами "остановим неонацизм вместе с Россией", а также протестовали против НАТО. Также сторонники страны-агрессора пытались доказать, что именно РФ якобы говорит правду.

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Впрочем, все попытки "прославить" РФ сошли на нет, ведь организаторы акции столкнулись с местными жителями, которые поломали все планы любителям России.

Так, колонну из автопробега блокировали полицейские, а участникам акции плевали в лицо неравнодушные жители. Кроме того, противники автопробега показательно сожгли российский триколор.

Накануне одну из таких пророссийских акций пытались провести в Греции, а также на Кипре. Впрочем, во всех случаях любители РФ столкнулись с жестким отпором.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ по всему миру проходят многотысячные митинги в поддержку Украины. Так, в Лондоне у стен посольства РФ в Великобритании устроили акцию, на которую принесли "кровавые трофеи" российским оккупантам. Также люди легли на землю с завязанными руками, чтобы обратить внимание на зверства российских военных в Украине.

Также масштабные акции в поддержку нашей страны состоялись в Польше и Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Сан-Хосе в Кремниевой Долине (США) 24 марта состоялся митинг-перформанс "128 детских жизней". Акцию организовало украинское сообщество Калифорнии, чтобы почтить память погибших от вражеских снарядов и пуль детей Украины.