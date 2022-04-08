В Лондоне принесли к посольству России 'кровавые трофеи': люди со связанными руками легли на дороге. Фото

В Лондоне у стен посольства РФ в Великобритании устроили акцию, на которую принесли "кровавые трофеи" российским оккупантам. Также люди легли на дорогу с завязанными руками, чтобы обратить внимание на зверства российских военных в Украине.

Поддержать Украину на митинг пришли сотни человек. Об этом сообщает "Наш Киев" в Facebook и Telegram "24 канала" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У посольства РФ жители британской столицы собрались с украинскими флагами и лозунгами "Stop war". Также люди принесли вещи, которые сотрудники посольства могли взять в качестве "трофеев".

Среди вещей у российского посольства оказались стиральная машина и прочая бытовая техника, одежда, детские игрушки, украшения и прочие вещи. Таким образом жители Лондона обратили внимание на массовые факты мародерства российскими военными, после которых они вывозили награбленное тоннами.

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"Люди связали себе руки и легли прямо на дороги в знак протеста против массового убийства украинцев в Буче. Также участники принесли кастрюли, игрушки, коврики, одежду и все остальное, что могли бы забрать россияне как "трофей" и разместили их на месте в знак протеста против циничного мародерства", – пишут о митинге в Telegram.

Напомним, в сети начали публиковать данные российских солдат-мародеров, которые в течение последних нескольких дней штурмовали пункты экспресс-доставки в Беларуси, чтобы отправить в Россию награбленные в Украине ценности. Теперь все узнают имена мародеров, номера их телефонов и то, что они украли в разбитых украинских городах и селах, из-за чего они убивали безоружных украинцев.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты возвращаются в свои дома в ходе ротации и продают вещи, которые украли у мирных украинцев. Мародеры вывезли из страны тонны техники, вещей, аппаратуры. На сайте с объявлениями появляются украденное имущество. К примеру, на продажу выставили олимпийку сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики массово вывезли в Беларусь автомобили, угнанные на временно оккупированных территориях Украины. Большое количество транспортных средств без номерных знаков, но с буквой V заметили 4-5 апреля – после ухода оккупантов из Киевской и Черниговской областей.