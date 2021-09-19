На Канарских островах началось извержение вулкана, жителей экстренно эвакуируют. Видео

В воскресенье, 19 сентября, на острове Ла-Пальма в Канарском архипелаге началось извержение вулкана Тенегия. Военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения.

Как сообщает издание El Mundo, утром автоматическая аналитическая система, управляемая Вулканологическим институтом Канарских островов, обнаружила землетрясение на острове силой 4,2 по шкале Рихтера. Отмечается, что за последнюю неделю в этом районе накопились тысячи землетрясений. Такое явление называют сейсмическим роем. Причем если первые были зафиксированы на глубине 20 километров, то последние были расположены на глубине 6 и 8 километров.

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В Вулканологическом институте предупредили, что сейсмичность, ощущаемая в последние дни, может усилиться в зависимости от развития активности. Уже после 15:00 началось извержение вулкана. В первую очередь в приоритетном порядке начата эвакуация людей с ограниченной подвижностью.

Власти сообщило о закрытии лесных троп и троп в муниципалитетах, пострадавших в течение недели. Ситуация пока остается на "желтом" уровне опасности.

Последнее извержение Тенегии произошло в октябре 1971 года, тогда вулкан извергал лаву на протяжении более трех недель, пишет местное издание El Dia.

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