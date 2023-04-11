На границе Армении и Азербайджана произошла стрельба, есть погибшие и раненые. Фото и видео

Во вторник, 11 апреля, на границе Азербайджана и Армении снова было неспокойно. Там произошла стрельба, также сообщалось, что Армения якобы впервые устроила атаку иранскими дронами.

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Об этом пишет Haqqin.az. По данным издания, вооруженные силы Армении устроили обстрел позиций азербайджанской армии из тяжелой артиллерии и минометов. Известно, что бои велись неподалеку от села Тех (Дыг).

Стрельба также произошла в населенном пункте Сотк (Зод). Звуки выстрелов слышали в стороне позиций, прилегающих к местному руднику, где добывают золото. "Стрельба якобы велась вплоть до прекращения работ на золоторудном месторождении", – сказано в сообщении.

Армянские СМИ писали, что работу рудника приостановили, а весь персонал эвакуировали.

Позже в министерстве обороны Азербайджана заявили, что военнослужащие Армении устроили провокацию, открыв интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Лачинского района.

"В результате предпринятых нашими подразделениями ответных мер подразделения ВС Армении понесли значительные потери. В настоящее время армяне обстреливают наши позиции из минометов и тяжелого вооружения. Принимаются необходимые меры, чтобы подавить огневые позиции противника", – было сказано в заявлении.

В Армении же в провокации обвинили Азербайджан.

"11 апреля в районе 16:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по военнослужащим ВС Армении, проводящим инженерные работы в направлении общины Тех. Армянская сторона предприняла ответные действия", – писали в минобороны страны.

Известно о трех погибших военнослужащих азербайджанской армии. Минобороны Армении сообщило о 4 погибших и 6 раненых.

Ситуацию также прокомментировали российские миротворцы, которые размещаются вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Они зафиксировали два факта нарушения режима прекращения огня в Ходжавенде. В результате стрельбы там обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (Арцах) между армянской и азербайджанской сторонами произошла перестрелка, что нарушает договоренности по прекращению огня, заключенные в ноябре-2022. Минимум трое людей погибли, есть раненые.

Передыдущее обострение началось 12 декабря. Азербайджанские протестующие требовали предоставить специалистам из Азербайджана доступ к полезным ископаемым, расположенным в этом регионе. Это необходимо для мониторинга деятельности рудников.

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