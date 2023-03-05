В Нагорном Карабахе обострение: между военными Армении и Азербайджана произошло столкновение, есть погибшие и раненые. Фото и видео

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (Арцах) 5 марта между армянской и азербайджанской сторонами произошла перестрелка, что нарушает договоренности по прекращению огня, заключенные в ноябре-2022. Минимум трое человек погибли, есть раненые.

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Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики со ссылкой на минобороны страны сообщило, что провокацию начала армянская сторона. По дороге Ханкенди-Халфали-Турсу армянские военные осуществляли подвоз вооружения, боеприпасов, мин и личного состава на азербайджанские территории, где временно находится миротворческий контингент РФ. Это нарушает мирное Трехстороннее заключение от 10 ноября 2020 года.

Представители ВС Азербайджана утром 5 марта направились в район для проверки транспортных средств, но армянские военнослужащие открыли огонь.

"Другая сторона была подавлена ​​ответным огнем наших Вооруженных сил... Вся ответственность за обострение ситуации в регионе ложится на армянскую сторону", – заявила пресс-служба.

В так называемом министерстве внутренних дел Арцаха заявили, что на их автомобиль с правоохранителями якобы напала "диверсионная группа" ВС Азербайджана. Погибли три полицейских, еще один тяжело ранен. Утверждается, что в машине не было оружия, а только табельные средства.

Так называемый госминистр (глава правительства) Арцаха Гурген Нерсисян назвал заявление МО Азербайджана "откровенной ложью и попыткой ввести в заблуждение и обмануть международное сообщество".

Представители Нагорного Карабаха также опубликовали фото и видео с места ЧП:

Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана. Во время первой войны в начале 1990-х годов на территории, населенной преимущественно этническими армянами, было провозглашено непризнанное государство. Во время шестинедельной войны 2020 года Азербайджан вернул большую часть утраченной территории.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Армении не захотели проводить на своей территории в 2023 году учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военного блока во главе с РФ. Ереван заявил, что это не будет целесообразными.

– ОДКБ, кроме Армении, входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и страна-агрессор Россия.

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