На фоне угроз со стороны РФ и Китая: НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боеготовность

В НАТО ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая. В Альянсе уверены, что должны показать миру свой ядерный арсенал, чтобы "отправить врагам прямое послание".

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Telegraph. По его словам, между членами блока проводились прямые консультации относительно вывода ракет из хранилища и перевода их в режим ожидания.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а сколько находиться на хранении но нам нужно консультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", – заявил генсек.

Столтенберг, как пишет издание, добавил, что ядерная прозрачность должна стать краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить альянс к тому, что он назвал более опасным миром.

Десять лет назад, когда Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО, ядерные учения проводились в полной секретности. Теперь, говорится в материале, он открыто хвалит ряд из 32 своих союзников за вклад в сдерживание, в том числе Нидерланды за недавние инвестиции в истребители двойного назначения, способные нести американское ядерное оружие.

"Прозрачность помогает донести прямое сообщение о том, что мы, конечно же, являемся ядерным альянсом. Цель НАТО – мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО — нет, является более опасным", – сказал Столтенберг.

Он предупредил, что Китай вкладывает значительные средства в современное вооружение, включая свой ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

"А это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем он никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками – Китаем и Россией. Конечно, это будет иметь последствия", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече с главами информагентств 5 июня российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Военный преступник заявил, что РФ "может использовать все доступные средства, если ее суверенитет или территориальная целостность будут поставлены под угрозу".

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