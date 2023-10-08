На фоне нападения на Израиль РФ организовала встречу с генсеком Лиги арабских государств

В понедельник, 9 октября, в столице государства-террориста России в Москве состоится встреча с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом. Переговоры с главой организации проведет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом в Telegram сообщила представитель российского террористического ведомства Мария Захарова. Встреча состоится на фоне нападения палестинских боевиков на Израиль.

Захарова отметила, что повестка дня в России и ЛАГ насыщенная, однако первостепенное внимание уделят теме "драматической эскалации арабо-израильского конфликта".

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РосСМИ сообщили, что Абуль Гейт уже вылетел в Москву. Это подтвердили в секретариате Лиги арабских государств. Стороны якобы намерены обсудить взаимные арабо-российские интересы, широкий спектр проблем международного и регионального строя. А также последние события – эскалацию палестино-израильского конфликта.

Напомним, немецкий политолог, бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине Сергей Честный заявил, что за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия. В этом контексте он указал на интересную деталь по применению дронов-бомбардировщиков.

Политолог отметил, что ни один союзник ХАМАС, за исключением РФ, не имеет опыта применения дронов-бомбардировщиков против современных боевых танков. Он пришел к выводу, что только россияне могли этому научить боевиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне позлорадствовали над артистами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, оказавшимися в эпицентре вооруженного конфликта между боевиками исламского движения ХАМАС и Израилем. Под последним сообщением пародиста в Instagram появились комментарии россиян с пожеланиями смерти семье артистов.

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