На Филиппинах родился щенок-циклоп. Фото и видео 18+

Владелица собаки из Филиппин поделилась снимками щенка, который родился с одним глазом, двумя языками и без носа.

Щенок-циклоп умер вскоре после своего рождения, поскольку не мог нормально дышать. Хозяйка не стала хоронить его, а сохранила в стеклянном ящике на память, пишет Daily Star.

Как сообщается, Эми де Мартин из провинции Аклан на Филиппинах была ошеломлена, когда у ее собаки родился белый одноглазый щенок с двумя языками. По словам женщины, ее питомица родила двух щенков, несмотря на менопаузу.

Первый выглядел нормальным, но второй родился с мутациями. Так, на фото, сделанных в субботу, 6 февраля, видно, как белый щенок пытается дышать, когда хозяйка берет его на руки. У него не было носа, а единственный глаз располагался по центру головы. Кроме того, по сторонам от рта у щенка торчали два огромных языка.

Эми де Мартин накормила щенка специальной смесью и отвезла к ветеринарам в надежде, что пес по кличке Циклоп выживет. Однако он умер той же ночью, поскольку не мог нормально дышать.

Ветеринар объяснила женщине, что мать больного щенка могла съесть что-то токсичное во время беременности, кроме того, его заболевание может объясняться тем, что на тот момент собака переживала менопаузу.

Считается, что циклопия – редкое заболевание, которое поражает млекопитающих и других животных, – может быть вызвано генетическим дефектом или токсинами, влияющими на развитие мозга.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Грузии родился редкий зеленый щенок. Такой цвет шерсти вызван высоким содержанием биливердина в плаценте собаки-матери.