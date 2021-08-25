Ниагарский водопад на День Независимости подсветили в цветах украинского флага. Видео

В Канаде в честь Дня Независимости Украины Ниагарский водопад подсветили национальными цветами нашего государства. На акцию пришло посмотреть множество людей.

Видео в Twitter опубликовало Посольство Украины в Канаде. На записи люди возле водопада пели гимн нашей страны и выкрикивали "Слава Украине!".

"Ниагарский водопад в сине-желтых цветах. С Днем рождения, Украина!" – говорится в сообщении.

Видео дня

Ниагарский водопад один из самых известных природных достопримечательностей в мире и находится на территории США и Канады.

Также 24 августа в столице Канады Оттава над мэрией подняли флаг Украины. Национальное знамя также было поднято и в других населеннызх пунктах, таких как Эдмонтон, Канора, Виннипег, Фредериктон, Кингстон.

Добавим, что самое высокое здание в мире, башню Бурдж-Халифа (Burj Khalifa) в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), на 30-й День Независимости Украины 24 августа подсветили цветами украинского флага.

В Киеве 24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины прошел грандиозный концерт на НСК "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в День Независимости, 24 августа, гражданин США сыграл государственный Гимн Украины на волынке.