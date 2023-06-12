На борту были 29 человек: в Египте произошел масштабный пожар на туристической яхте. Видео и фото

В Эльфинстоне (Египет), на яхте "Hurricane", предназначенной для дайвинга, произошел пожар, охвативший судно, на котором находились 29 человек. В результате паники, люди начали прыгать за борт в воду, и спасатели сообщили о трех британских туристах, которые были объявлены без вести.

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Об этом сообщили в издании Daily Mail. Причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Согласно сообщениям СМИ, пожар вспыхнул в машинном отделении яхты из-за замыкания электрической цепи.

Относительно слухов о принадлежности яхты к морскому флоту Tornado, который предлагает "роскошные сафари на Красном море" по цене 1500 фунтов стерлингов за поездку, необходимо подчеркнуть, что их подлинность и связь с происшествием требуют дальнейшего подтверждения и официальных данных.

"Мы поддерживаем связь с местными властями после инцидента на борту дайв-бота возле Марса-Алама и поддерживаем причастных к нему британских граждан", – заявил журналистам представитель министерства иностранных дел Египта.

На данный момент, следственные органы активно расследуют все обстоятельства произошедшего инцидента.

Местные власти подтверждают, что экипаж и пассажиры были спасены судном "Blue" и доставлены в центр Марса-Алама. Однако, поиски трех пропавших туристов все еще продолжаются.

Один из любителей дайвинга, который путешествовал на яхте "Hurricane" в мае, отметил, что у судна были некоторые проблемы, и поэтому произошедший пожар не вызвал удивления.

"У нас были повторяющиеся проблемы с 1 по 8 мая. На борту не было нитрокса (это название газовых смесей для подводных погружений, содержащих кислорода больше, чем в обычном воздухе, – прим. ред). У них должно было быть это, но они никогда не говорили нам. Туалеты и душевые не работали должным образом. Была проблема под палубой. Они что-то откачивали, но это попадало в мой унитаз. Экипаж очень усердно работает – им мало платят, – но судно знавало и лучшие времена. Я был в шестой каюте на носу, поэтому мне бы не хотелось, чтобы шестая была в носовой части, и я бы не хотел оттуда выбираться. Никто из нас не удивлен, что возгорание произошло", – рассказал таблоиду один из тех, кто в свое время плавал на яхте.

Представитель морского флота Tornado, которому принадлежит лодка, сказал, что яхту вернули на пристань "под надзором властей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в Новой Шотландии (Канада) лесные пожары охватили значительную территорию, было уничтожено и повреждено много домов. Площадь пожара, который вспыхнул в воскресенье, 28 мая, выросла до 788 гектаров.