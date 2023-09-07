На базе ЧВК 'Вагнер' в Мали заметили беспилотники Bayraktar – The Insider

На военной базе ЧВК "Вагнера" в африканском Мали заметили три беспилотника турецкого производства Bayraktar. Снимки были сделаны с вертолета через неделю после того, как самолет главаря вагнеровцев Евгения Пригожина был сбит.

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Об этом сообщает The Insider. Также опубликованы фотографии, содержащие метаданные о том, что они были сняты 30 августа.

На них зафиксирована военная база в аэропорту Севаре недалеко от города Мопти, ранее контролировавшейся "вагнеровцами". Ее в апреле этого года атаковали исламистские боевики.

Источники внутри бывшей группы "Вагнера" сообщили The Insider, что контроль над военной базой в Севаре был передан представителям Минобороны России.

О том, что в Мали есть Bayraktar TB2, местные СМИ сообщали в прошлом году, однако тогда речь шла о том, что страна купила два беспилотника. На фото видно, что у Мали их больше.

Примечательно, что снимки были сделаны с вертолета через неделю после того, как самолет главаря вагнеровцев Евгения Пригожина был сбит в небе недалеко от Твери.

Напомним, ранее издание Reuters отметило, что Путин после смерти Пригожина взял "вагнеровцев" и других наемников под более жесткий госконтроль.

Издание отмечает, что президент РФ подписал указ, обязывающий все частные военные компаниям, в том числе "добровольческие формирования", подписать присягу на верность России. Указ этот увидел свет в считанные дни после авиакатастрофы, приведшей к гибели предводителя ЧВК "Вагнер".