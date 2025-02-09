"Мы снова увидели, какие это монстры": Нетаньяху рассказал о состоянии освобожденных заложников и пообещал уничтожить ХАМАС
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал, что заложники, которых 8 февраля отпустил ХАМАС, вернулись домой в изможденном состоянии. Он пообещал уничтожить исламистскую группировку.
Об этом пишет The Times of Israel. "Мы еще раз убедились, что такое монстры ХАМАС. Они те самые монстры, которые убивали наших граждан и издевались над нашими пленными", – заявил премьер.
Он заверил, что власти Израиля сделают все, чтобы вернуть всех заложников, которые остаются в плену у террористов, и добавил, что он дал указания израильской переговорной группе требовать их безопасности.
"Но кроме того, президент Трамп полностью согласился со мной: мы сделаем все, чтобы вернуть всех заложников, но ХАМАС там не будет. Мы ликвидируем ХАМАС и вернем всех наших пленных", – подчеркнул Нетаньяху.
Напомним: террористы ХАМАС 8 февраля освободили еще троих заложников-израильтян. 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви провели в плену 491 день.
Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля боевики ХАМАС также освободили еще троих заложников и передали их Израилю. Это 65-летний Кит Сигаль, 54-летний Офер Кальдерон и 35-летний Ярден Бибас – они провели в неволе 484 дня.
Последний мужчина был похищен террористами вместе со своей женой Шири и маленькими сыновьями Ариэлем и Кфиром – тогда им было 32 года, 4 года и 10 месяцев соответственно. Считается, что вся семья Бибаса остается в плену.
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