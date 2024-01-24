'Мы следим': Столтенберг заверил, что не видит прямой угрозы РФ для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил вероятность нападения страна-агрессора РФ на Альянс. По его мнению, прямой угрозы этого нет, а если члены блока продолжат инвестировать в оборону и проводить военные учения для усиления своей обороноспособности, НАТО не будет угрожать нападение России.

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Об этом Столтенберг сказал во вторник, 23 января, во время подписания соглашений на закупку около 220 тысяч артиллерийских боеприпасов, передает "Европейская правда". Он отметил, что Североатлантический союз внимательно следит за действиями россиян.

"Мы не видим прямой или неизбежной угрозы против любого члена НАТО. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия, мы усилили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части Альянса, но вся идея этого состоит в том, чтобы предотвратить нападение на члена НАТО", – подчеркнул генсек.

По его словам, задачей Альянса во время войны РФ против Украины является недопущение эскалации "путем развертывания большего количества боевых подразделений в восточной части Альянса, дальнейшего увеличения наших инвестиций в оборону, а также благодаря большему количеству учений".

В частности, речь идет о масштабных военных учениях, которые уже стартовали и будут продолжаться до конца мая. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих.

"Мы делаем все это для того, чтобы убедиться, что есть готовность и силы, чтобы устранить любую возможность для просчетов или недопониманий в Москве относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. И пока мы это делаем, нападения на территорию НАТО не будет" ", – заверил Столтенберг.

Напомним, ранее голландский адмирал и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на случай войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР МО говорят, что на то, что Российская Федерация представляет угрозу безопасности в Европе и странах НАТО, указывают определенные сигналы. Страны Запада уже реагируют на них.

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