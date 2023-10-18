'Мы провалили важнейшую миссию, я несу ответственность': глава военной разведки Израиля – о нападении ХАМАС

Глава военной разведки Израиля Аарон Халива заявил, что несет полную ответственность за то, что спецслужба не предотвратила нападение боевиков ХАМАС на государство. По его словам, военная разведка страны под его командованием провалила свою самую важную миссию.

Об этом говорится в письме генерал-майора, которое процитировало издание The Times of Israel во вторник, 17 октября. Он сказал, что будет проведено расследование, но позже, а сейчас самое важное – победить.

Халива сказал, что во время всех своих визитов в подразделения Управления военной разведки за последние 11 дней он подчеркивал, что начало войны было провалом разведки.

"Военная разведка под моим командованием не смогла предупредить о террористическом нападении ХАМАС. Мы провалили нашу важнейшую миссию, и я как руководитель военной разведки несу полную ответственность за провал", – сказал Халива.

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Военный добавил, что позднее по факту нападения ХАМАС на Израиль и действий разведки будет проведено расследование и "сделаны соответствующие выводы".

"Но сейчас задача только одна – дать отпор и победить!" — заключил Халива.

Как пишет издание, Халива стал последним представителем министерства обороны Израиля, который заявил, что они несут ответственность за вторжение, совершенное ХАМАС.

Днем ранее глава контрразведки Израиля Ронен Бар взял ответственность на себя за отсутствие предупреждения об опасности и неожиданное вторжение ХАМАС на юг страны 7 октября. Однако отметил, что сейчас идет борьба, поэтому расследование будет проведено позже.

До этого начальник Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви признал, что военные не справились со своими обязанностями при нападении боевиков ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о подготовке к "долгой" войне. ЦАХАЛ понимает, что цена этого противостояния будет очень высокой, но Иерусалим будет праздновать победу, подчеркнул Галлант во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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