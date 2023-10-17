'Сейчас мы боремся': глава контрразведки Израиля взял ответственность за неожиданное вторжение ХАМАС на себя, но в отставку не подал

Глава контрразведки Израиля Ронен Бар взял ответственность на себя за отсутствие предупреждения об опасности и неожиданном вторжении ХАМАС на юг страны 7 октября. Однако отметил, что сейчас идет борьба, поэтому расследование будет проведено позже.

Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Ронен Бар обратился к сотрудникам Шин-Бета (контрразведка Израиля – Ред.)

"Несмотря на серию действий, которые мы совершили, в субботу, 7 октября, к сожалению, мы не смогли создать достаточное предупреждение, которое позволило бы сорвать атаку", – отметил Ронен Бар.

Он заявил, что как руководитель спецслужбы берет на себя ответственность за это. Однако расследование ситуации будет осуществлено позже, поскольку продолжаются боевые действия.

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"Как возглавляющий организацию ответственность за это лежит на мне. Время для расследования будет. Сейчас мы боремся", – сказал Ронен Бар.

Издание отмечает, что за несколько часов до атаки ХАМАС 7 октября оборонное ведомство обнаружило необычное движение в секторе Газа. Состоялся ночной телефонный разговор между чиновниками, но признаки были в основном проигнорированы.

Однако, по сообщениям израильских СМИ, Бар пошел в штаб-квартиру контрразведки и приказал развернуть небольшую группу на границе Газы, предвидя незначительную атаку.

По данным Шин-Бета, во время атак 7 октября погибли по меньшей мере 10 контрразведчиков.

"Мы ведем войну, а не раунд. Раунд вы выиграете с изображением победы и тишиной. Война же заканчивается решительной победой и изменением ситуации. Нет предела, нет ограничения во времени. До самого конца", – добавил Бар.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о подготовке к "долгой" войне. ЦАХАЛ понимает, что цена этого противостояния будет очень высокой, но Иерусалим будет праздновать победу, подчеркнул Галлант во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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