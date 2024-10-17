"Мы проигрываем эту войну": Орбан заявил, что его "более чем пугает" План победы Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Путина, испугался Плана победы, представленного президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Евросоюз должен начать переговоры с россиянами, чтобы "найти выход из ситуации".

Видео дня

Об этом глава венгерского правительства написал на своей странице в Facebook в четверг, 17 октября. Он снова выдал, что Европа должна "пересмотреть свою текущую стратегию по Украине", поскольку она "плохо организована" и якобы не работает.

"Президент Зеленский презентует свой План победы. То, что он изложил вчера в украинском парламенте, более чем устрашающе. Я один из тех, кто призывает ЕС изменить свою нынешнюю стратегию. Европейский Союз вступил в эту войну с плохо организованной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией. Мы проигрываем эту войну, поэтому стратегия не работает", – написал политик.

Орбан заявил, что нужно "перейти от военной стратегии к мирной". "Нужно прекращение огня и мирные переговоры!" – говорится в его сообщении.

Друг Путина добавил, что будет обращаться к канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом "как можно скорее начать переговоры с россиянами от имени всего Евросоюза".

Напомним, что летом 2024 года в первые недели шестимесячного срока председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан пытался представить себя "миротворцем", неожиданно посетив Киев, чтобы встретиться с Зеленским, а затем на той же неделе вылетев в Москву на поклон к Путину.

После поездок в Киев и Москву он заявил, что понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга. В то же время в Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что к Путину он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому не может представлять Европу.

Недавно премьер Венгрии снова отметился циничным заявлением о том, что для окончания войны "необходимо встретиться" президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. Документ содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре пункта должны реализоваться во время войны, пятый – после ее завершения.