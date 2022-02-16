"Мы предлагаем новые меры контроля": Байден рассказал, в чем США не пойдут на уступки России

США и союзники готовы продолжать диалог с Россией для решению проблем в сфере безопасности. Однако Штаты не будут жертвовать основными принципами, которые касаются суверенитета, территориальной целостности, а также курса, который каждая страна самостоятельно для себя определяет.

Об этом сказано в заявлении президента США Джо Байдена с обновленной информацией по России и Украине, опубликованном на сайте Белого дома. Американский лидер сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении взаимодействия в вопросе достижения мира дипломатическим путем вместе с европейскими союзниками и партнерами.

"Вчера российское правительство публично предложило продолжить дипломатию. Я согласен. Мы должны дать дипломатии все шансы на успех. Я считаю, что существуют реальные способы решения наших проблем в области безопасности", – заявил Байден.

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Он добавил, что США "положили на стол конкретные идеи по созданию среды безопасности в Европе".

"Мы предлагаем новые меры контроля над вооружениями, новые меры транспарентности, новые меры стратегической стабильности. Эти меры будут применяться ко всем сторонам – как к НАТО, так и к России", – пояснил американский лидер.

"И мы готовы сделать практические, ориентированные на результат шаги, которые могут продвинуть нашу общую безопасность. Однако мы не будем жертвовать основными принципами", – подчеркнул он.

Байден заявил, что нации имеют право на суверенитет и территориальную целостность. Они имеют право свободно определять свой собственный курс и выбирать, с кем они будут сотрудничать. Но при этом, как подчеркнул глава США, остается много места для дипломатии и деэскалации.

"Это лучший путь вперед для всех сторон, по нашему мнению. И мы будем продолжать наши дипломатические усилия в тесной консультации с нашими союзниками и партнерами", – заверил Байден.

Напомним: 15 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением насчет ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он заявил, что Россия все еще может напасть на нашу страну и подчеркнул, что отвод российских войск от Украины пока не зафиксирован. При этом американский лидер сказал, что Штаты готовы и к дипломатии, на которую нацелены "и в США, и в России", и к решительному ответу на возможную агрессию РФ.

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