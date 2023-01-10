"Мы купили эти ЗРК": в Минобороны Грузии ответили на скандал по поводу "Буков", которые просила вернуть Украина

В Грузии ответили на критику общественности относительно отказа вернуть Украине поставленные ей в 2008 году зенитно-ракетные установки "Бук". В Минобороны страны заявили, что они получили эти системы не безвоздмезно, а в результате многомиллионной закупки.

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Об этом сказано в заявлении ведомства на официальном сайте. В нем отметили, что техника была поставлена по секретному соглашению, подробности которого распространять нельзя.

"Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были выплачены Минобороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США", – добавили в Минобороны Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину в войне против РФ, однако страна имеет четкую и неоднократно озвученную позицию относительно поставок оружия.

"Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей. Наглядное тому подтверждение – тонны отправленных гуманитарных грузов, среди которых, в частности, генераторы, закупленные и переданные Украине по инициативе премьер-министра. Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", – подчеркнули в заявлении ведомства.

Напомним: правительство Грузии категорически отказалось возвращать Украине поставленные ей в 2008 году зенитно-ракетные установки "Бук". Это вызвало острую критику у оппозиционных сил грузинского парламента.

"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", – подчеркнул временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Киев обратился к Грузии с просьбой вернуть вооружение, переданное ей во время войны 2008 года. Речь идет о зенитных ракетных комплексах "Бук" советского производства;

– Грузия с начала 2022 года увеличила товарооборот с Россией на 50%. Так, экспорт вырос на 11% – до $473 млн, а импорт – на 73% – до $1,24 млрд.

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