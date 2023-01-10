Грузия отказалась вернуть Украине 'Буки', полученные в 2008 году: в парламенте раскритиковали заявления властей

Официальное правительство Грузии категорически отказалось возвращать Украине поставленные ей в 2008 году зенитно-ракетные установки "Бук". Это вызвало острую критику у оппозиционных сил грузинского парламента.

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Позицию Тбилиси озвучил временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов. Об этом сообщило издание "Европейская правда".

"Важно отметить, что Украина обращалась к Грузии с просьбой предоставить не только ЗРК. Также был запрос на противотанковые комплексы Javelin, полученные Тбилиси от союзников США", – пояснил дипломат.

На отказ правительства отреагировал член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Коба Накопия. Он заявил, что правящая партия включила "пропагандистскую машину" и манипулирует фактами в угоду Москве.

"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", – подчеркнул политик.

Напомним, что Киев обратился к Тбилиси с просьбой вернуть ЗРК "Бук", которые передал во время аналогичного вторжения России в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский призвал власти Грузии проявить милосердие к их бывшему президенту Михеилу Саакашвили. Он попросил перевести заключенного политика в украинскую или зарубежную больницу.

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