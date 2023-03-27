'Мы готовы ко всем сценариям': в ЕС предупредили Россию о последствиях в случае размещения ядерного оружия в Беларуси

Размещение в Беларуси тактического ядерного оружия, о чём заявил российский диктатор Владимир Путин, стало бы эскалацией, и Европейский Союз немедленно отреагировал бы на такой шаг. Сейчас ожидается комментарий касательно этой ситуации от беларуской стороны.

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Об этом заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, сообщает "Европейская правда". Он не назвал конкретно, каким может быть ответ ЕС на такой шаг Кремля, аргументировав тем, что должностные лица ЕК обычно не могут раскрывать детали санкций до того, как они были одобрены странами.

В то же время чиновник заверил, что Евросоюз готов к любому развитию событий.

"Мы готовы ко всем сценариям и мы пересматриваем нашу готовность по мере того, как разворачиваются события", – подчеркнул он.

"Сначала очень важно отвергнуть эти заявления и услышать, что скажет беларуская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой варварской противоправной агрессии", – пояснил Стано.

"Но фактом является то, что это была бы эскалация, это создаст угрозу безопасности Европы и не останется без реакции стран-членов", – добавил он.

Напомним, 25 марта Путин заявил, что Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Диктатор отметил, что у РФ есть чем на них ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание CNN отметило, что заявление российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие может свидетельствовать о его очередной попытке "поднять ставки" в противостоянии с Западом. Аналитики уверены, что этим шагом глава Кремля пытается угрожать не столько Украине, сколько странам НАТО, в частности Польше, Литве и Латвии;

– в НАТО раскритиковали решение Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия. Риторику президента страны-агрессора в Альянсе назвали "опасной и безответственной".

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