'Мы должны предполагать': в НАТО заявили о необходимости усилить оборону и подготовиться на случай ударов РФ – The Times

В Североатлантическом альянсе понимают, что имеют ограниченное время для подготовки к предстоящему противостоянию России, если та решится напасть на его границы. Но там надеются уже в ближайшие месяцы усилить оборону, в частности согласовав систему "военного шенгена".

Видео дня

Об этом пишет The Times, отмечая обеспокоенность Запада тем, что на фоне или после войны против Украины государство-террорист РФ может посягнуть и на безопасность стран Европы. Как следствие, НАТО придется подготовиться к возможным ударам по объектам, например, в Германии.

Такое опасение озвучил командующий натовского военного логистического центра в ФРГ генерал-лейтенант Александр Соллфранк. По его мнению, Альянсу следует уже сейчас упрощать бюрократические процедуры для дальнейшего упрощения переброски войск и техники.

Более того, говорит он, странам-членам НАТО нужно разрешить в периоды кризиса пользоваться военной техникой и снаряжением друг друга.

"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе в тылу", – объяснил Соллфранк.

Издание же добавило: в НАТО знают, что имеют ограниченное время для укрепления обороны. Поэтому надеются, что странам-членам все же удастся согласовать до саммита в Вашингтоне систему "военного шенгена", благодаря которой военные конвои смогут свободно передвигаться по территории Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков ISW, Кремль продолжает создавать информационные условия для предстоящей агрессии против членов НАТО. На днях российский диктатор Путин обвинил страны Балтии в принятии "нацизма" в то время, когда Москва якобы борется против него, ведя войну в Украине.

Командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем ранее признал, что в НАТО все же недооценили способность РФ производить боеприпасы, а также вербовать военных. Поэтому там ожидают, что Кремль продолжит долгосрочную войну против Украины, и не исключают его возможного нападения на страны Альянса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!