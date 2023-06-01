'Мы будем работать над расширением коалиции': Рютте заявил, что Украине нужно больше систем Patriot

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл в Молдову на саммит Европейского политического сообщества, где встретился также с участником конференции украинским гарантом Владимиром Зеленским. Европейский политик обратил внимание, что его страна оказывает содействие в обороне нашего государства от оккупантов, но намерен делать больше.

Видео дня

Об этом Рютте сказал во время пресс-конференции с журналистами. На саммите обсудят усиление противовоздушной обороны Украины, в частности, передачу новых ЗРК Patriot.

"Высоко в повестке дня сегодня будет военная поддержка Украины и ее народа. Это и истребители F-16, и система Patriot. Украина нуждается в большом количестве. Так что мы будем работать над расширением коалиции Patriot", – подчеркнул нидерландский премьер.

Напомним, что наши бойцы первыми в мире уничтожили с помощью ЗРК ракету "Кинжал" оккупантов, которую, как заявляли в Кремле, якобы невозможно сбить. Однако украинским воинам это все же удалось, а во время последнего обстрела было уничтожено уже шесть "Кинжалов". Захватчики пытались поразить наши Patriot своими современными ракетами, однако вышло наоборот.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 29 мая президент Зеленский переговорил по телефону с Рютте для обсуждения перспектив поставки новой помощи из Амстердама. Нидерландский политик заверил украинскую сторону в абсолютной поддержке и поставках средств обороны.

"Нидерланды готовы всячески поддерживать Украину; от усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения пилотов F-16. Помочь Украине защитить себя – это не выбор, это нужно сделать. Нидерланды продолжат поддерживать наших партнеров столько, сколько потребуется", – подчеркнул премьер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!