'Мы будем обеспечивать вам безопасность, делать вас богатыми': Трамп заявил, что хочет, чтобы Гренландия стала частью США

Президент США Дональд Трамп не отказался от намерений вернуть в собственность США Панамский канал. Кроме того, он снова повторил претензии на входящую в состав Дании Гренландию: она, мол, необходима Америке для безопасности США и мира.

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Жителям этого острова Трамп пообещал "право на самоопределение", если они выступят за присоединение к США. Такие заявления президент США сделал во время выступления в Конгрессе 5 марта, OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию обращения.

Судя по выступлению в Конгрессе, Трампу не дает покоя желание забрать под контроль США Гренландию.

"Мы поддержим право Гренландии на самоопределение. И если вы захотите, мы сделаем вас частью США. Мы хотели бы, чтобы они были у нас. Мы работаем со всеми вместе, чтобы их получить. Мы так или иначе их получим. Мы будем обеспечивать вам безопасность, делать вас богатыми... Америка может стоять против радикальных элементов и исламистских элементов", – сказал он.

По словам президента США, вопрос контроля Штатов над Гренландией "важен для национальной и международной безопасности".

Также не отказался Трамп и от намерений вернуть в собственность США Панамский канал, который "был построен американцами для американцев".

Напомним, в обращении к Конгрессу США президент Трамп также анонсировал новые пошлины для ряда стран, среди которых Индия, Китай, Южная Корея, также они могут задеть Евросоюз.

Кроме того, он сделал заявление о войне в Украине, подчеркнув, что хочет его закончить и видит готовность сесть за стол переговоров и у Украины, и у РФ. А вот о произошедшей накануне остановке военной помощи официально он так и не объявил.

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