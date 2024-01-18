'Мы ближе, чем когда-либо': демократы и республиканцы провели конструктивную встречу с Байденом насчет границы и помощи Украине

В среду, 17 января, в Соединенных Штатах Америки завершились переговоры президента Джо Байдена с лидерами Конгресса по поводу запросу о финансирования, который включает оказание помощи Украине. Встреча в Белом доме прошла продуктивно, демократы и республиканцы приблизились к договоренности о миграционной реформе.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Как сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер, Конгресс США сейчас "ближе, чем когда-либо" к согласованию запроса Байдена о финансировании и разблокированию помощи для Украины.

"Несколько человек в комнате сказали, что давайте сначала займемся границей, но мы сказали, что должны рассматривать оба вопроса вместе", – отметил он.

По словам Шумера, эта встреча в Белом доме была "очень хорошей", во время нее было "большое количество согласия" о необходимости решения вопроса иммиграции, а также помощи Украине.

Главный переговорщик от Демократической партии сенатор Крис Мерфи отметил, что он "участвовал в достаточном количестве переговоров, чтобы знать, когда ты приближаешься к завершению, и я чувствую, что мы там".

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон охарактеризовал встречу в Белом доме как продуктивную. "Мы должны изменить ситуацию на границе – это должны быть существенные изменения в политике", – сказал он Байдену и демократам.

"Джонсон и консерваторы из Палаты представителей настаивали на том, чтобы Сенат рассмотрел их законопроект о границе только для республиканцев, известный как HR 2. Но после встречи в Белом доме Джонсон, казалось, смягчил это требование, сказав: "Мы не настаиваем на конкретном названии законопроекта, но настаиваем на том, что элементы должны быть значимыми", – пишет Железняк.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл сказал спикеру Джонсону: "Готовьтесь получить от Сената соглашение по поводу границы и Украины". Он также предположил, что Сенат рассмотрит соответствующий законопроект уже на следующей неделе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден соберет лидеров Конгресса, чтобы поторопить их насчет помощи Украине. Спикер Белого дома подчеркнула, что вопросы границы и поддержки нашего государства должны быть решены как можно скорее, и призвала Конгресс "действовать быстрее".

– Администрация Штатов работает с Конгрессом США, чтобы гарантировать необходимую помощь Украине для сопротивления российской агрессии. Белый дом надеется на достижение согласия законодателей в течение следующих недель.

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