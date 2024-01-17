Байден соберет лидеров Конгресса, чтобы поторопить их насчет помощи Украине: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 17 января, намерен провести встречу с членами обеих палат Конгресса. Мероприятие состоится в Белом доме, на нем американский лидер обсудит с конгрессменами важность согласования его запроса о финансировании включительно с помощью Украине на 60 миллиардов долларов.

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Об этом во время брифинга во вторник, 16 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На встрече с Байденом будут присутствовать не только лидеры Палаты представителей и Сената, но и другие политики.

"Завтра президент Байден примет в Белом доме лидеров Конгресса – как Сената, так и Палаты представителей, а также лидеров ключевых комитетов и высокопоставленных членов, чтобы обсудить критическую важность (принятия – Ред.) его запроса с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности", – сказала Жан-Пьер.

По ее словам, в администрации Байдена считают, что двухпартийные переговоры по поводу дополнительного запроса "двигаются в правильном направлении". В настоящее время продолжаются обсуждения миграционной реформы, которая стала предпосылкой для разблокирования республиканцами дальнейшей помощи Украине.

Представитель Белого дома подчеркнула, что эти вопросы должны быть решены как можно скорее, и призвала Конгресс "действовать быстрее".

Ранее Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование, которое предусматривает более 60 миллиардов долларов для помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Соединенных Штатов работает с Конгрессом США, чтобы гарантировать необходимую помощь Украине для сопротивления российской агрессии. Белый дом надеется на достижение согласия законодателей в течение следующих недель.

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